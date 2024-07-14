В Офісі президента України вважають, що рано чи пізно зможуть переконати Білий дім дозволити бити американською зброєю по цілях у глибині території Росії, а не лише у прикордонних районах, та що є шанси отримати такий дозвіл найближчим часом.

Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Жовква зазначив, що робота над цим питанням велася задовго до саміту і відтоді вже були певні зрушення.

“Ми працюємо зі США на різних рівнях – з Міністерством оборони, Радою нацбезпеки, Білим домом – ми рухаємося цим шляхом і сподіваємося, що це рішення ухвалять найближчим часом. Нам це потрібно. Але давайте не будемо спекулювати в пресі про це дуже важливе рішення. Українське керівництво працює над цим і ми це зробимо. Усі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, – все робилося дуже тихо, і цього разу буде так само”, – сказав заступник керівника ОП, додавши, що між сторонами “є чітке розуміння”.

На запитання про аргументи української сторони він зазначив, що Україна наголошує на необхідності захищатися від ракетних ударів, які завдаються з конкретних відомих місць.

Одночасно Ігор Жовква закликав не забувати про масштаби вже наданої США допомоги, яка була і є вкрай важливою для України, і про нещодавно підписану двосторонню безпекову угоду.

“Ця угода є чіткою заявою – адміністрація президента та США як країна допомагатимуть Україні під час війни і під час миру. І США зроблять усе, щоб Україна виграла війну”, – зазначив він.

На уточнююче запитання, чи вірить він у те, що рішення вдасться отримати, Жовква відповів, що прогрес “одноначно буде, так само, як це було в минулому з інших питань, які ми обговорювали з адміністрацією”.