Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна повідомила, що проведення другого Саміту миру в листопаді цього року очікувати не слід.

Про це виданню “Телеграф” розповіла радниця глави ОП Дарія Зарівна.

“В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту”, – йдеться у повідомленні.

Також в ОП анонсували, що 30-31 жовтня в Канаді відбудеться конференція, присвячена гуманітарним питанням, таким як звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення дітей.

Раніше, 11 липня, було заявлено, що Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у США в листопаді 2024 року, й цього разу можливим є залучення Росії.

Володимир Зеленський наприкінці липня повідомив, що мирний план буде готовий до кінця листопада, після проведення ряду переговорів із різними державами щодо територіальної цілісності України.

13 вересня президент Зеленський також заявив, що Росію запросять на другий Саміт миру, запланований на листопад.