Про це свідчать результати нового опитування CBS News.

Журналісти зазначили, що Гарріс має додаткові переваги перед електоратом, яких не мав чинний президент США Джо Байден, адже вона випереджає Трампа ще й тому, що її вважають людиною з хорошим когнітивним здоров’ям.

Водночас видання зазначило, що деякі важливі речі щодо Трапа не змінилися: він зберігає популярність серед виборців, стверджуючи водночас, що з ним вони житимуть краще у фінансовому плані і що його політика призведе “до скорочення кількості мігрантів на кордоні”.

Журналісти додали, що наступні кілька тижнів можуть виявитися вирішальними в передвиборчих перегонах.

Опитування CBS News/YouGov було проведене з репрезентативною вибіркою з 3102 зареєстрованих виборців у всіх США в період з 30 липня до 2 серпня 2024 року. Похибка для зареєстрованих виборців становить ±2,1 бала.