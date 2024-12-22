Про це повідомляє російська служба ВВС.
Видання пише що атаку на нафтобазу підтвердив і глава російського регіону.
“Наразі Орловська область вкотре зазнає масованої ворожої атаки БПЛА, внаслідок якої знову сталося загоряння на об’єкті паливної інфраструктури у селищі Сталевий кінь”, — заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.
У Ростовській області, за даними ВВС, дрони були збиті у Таганрога і Новошахтинська, де також є НПЗ.
Мешканці Ростова повідомляли про звуки, схожі на вибухи, у небі над містом, — зазначає видання.
Українська сторона вибухів не коментувала.
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