Про це повідомило Головне управління розвідки.
За його інформацією, в останній тиждень жовтня 2024 року держава-агресор Росія перекинула з приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.
Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів пкс рф.
“Північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, “особливим бурятам” видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів. Нагадаємо, підготовка військ КНДР, яких держава-агресор вирішила задіяти у війні проти України, відбувається на п’ятьох полігонах”, — йдеться в дописі.
КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7.
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