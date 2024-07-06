Сили оборони України тримають фронт в районі Часового Яру на Донеччині та знищують російських загарбників. Зокрема, за час операції зі взяття одного мікрорайону міста ворог втратив до 5 тисяч бійців.

Про це в ефірі телемарафону 6 липня розповів Назар Волошин, речник Оперативного стратегічного угрупування військ “Хортиця”.

За його словами, окупанти продовжують штурмувати Часів Яр, втім ситуація перебуває під контролем України. Втрати ворога за час операції зі взяття одного чи півтора знищеного кварталу в Часовому Ярі становлять близько п’яти тисяч осіб, зазначив Волошин.

Як зауважив речник, станом на зараз окупантам вдалось взяти лише руїни мікрорайону Канал у Часовому Яру. Загалом за минулу добу було зафіксовано по місту 250 ворожих обстрілів з різних видів озброєння, здебільшого – на півдні населеного пункту. Також російська авіація скинула 16 керованих авіаційних бомб у Часовому Яру.

За добу на цьому відтинку фронту відбулося 1100 мінометних та артилерійських обстрілів. Знищено на напрямку понад 100 окупантів, ще 132 отримали поранення. Також Сили оборони перетворили на брухт кілька одиниць ворожої техніки та склади з боєприпасами.