Про це повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в ефірі телемарафону.
“На Покровському напрямку ворог не полишає спроб. Мета в нього, і всі це бачать, це звісно ж вийти на Костянтинівську трасу. Щоб заволодіти дорогою, важливою для логістичних маршрутів і всього іншого”, – розповів він.
Волошин додав, що ворог, ймовірно, має плани щодо розвитку свого наступу в напрямку Покровськ – Мирноград – Слідове.
Також речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що мету РФ не змінювала – вона прагне вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
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