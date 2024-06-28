На Покровському напрямку росіяни прагнуть вийти на Костянтинівську трасу, аби заволодіти важливими логістичними маршрутами.

Про це повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в ефірі телемарафону.

“На Покровському напрямку ворог не полишає спроб. Мета в нього, і всі це бачать, це звісно ж вийти на Костянтинівську трасу. Щоб заволодіти дорогою, важливою для логістичних маршрутів і всього іншого”, – розповів він.

Волошин додав, що ворог, ймовірно, має плани щодо розвитку свого наступу в напрямку Покровськ – Мирноград – Слідове.

Також речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що мету РФ не змінювала – вона прагне вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.