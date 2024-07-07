Російських військових наразі немає в Торецьку на Донеччині, українські військові контролюють ситуацію.

Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, російські військові не мають територіальних успіхів на цьому напрямку. Ворог активно тисне на українські позиції, бої тривають на підступах до міста.

«Ситуація навколо міста Торецька така, що Сили оборони контролюють обстановку. Слід зазначити і наголосити, що станом на цей момент ніяких територіальних успіхів ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає», — наголосив Волошин.

Речник також зазначив, що росіяни намагаються захопити місто, не рахуючись із втратами свого особового складу і техніки. Противник шукає слабкі місця в українській обороні, кидає на «м’ясні штурми» мобілізованих і колишніх ув’язнених.

За даними Генштабу, станом на 16:00 7 липня російські війська провели три атаки на Торецькому напрямку в районах Північного та Торецька. Ворог успіху не мав.