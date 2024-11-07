Радники Дональда Трампа, обраного президентом США, обговорюють ідею припинення війни в Україні шляхом замороження лінії фронту на поточних позиціях та призупинення переговорів щодо вступу України до НАТО.

Про це джерела розповіли The Wall Street Journal.

Зазначено, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо “мирного плану”, але запропоновані варіанти передбачають замороження війни, що означатиме збереження російського контролю над 20% території України і призупинення переговорів про членство в НАТО.

Джерела, близькі до Трампа, повідомили, що один із варіантів пропонує встановити демілітаризовану зону протяжністю 1,3 тисячі км між Україною та Росією. Проте невідомо, хто забезпечуватиме безпеку цієї зони (але не американські війська і не миротворці з організацій, що фінансуються США).

“Ми можемо проводити навчання та іншу підтримку, але стволом зброї буде Європа. Ми не відправляємо американських чоловіків та жінок підтримувати мир в Україні. І ми не платимо за це. Змусіть поляків, німців, британців та французів робити це”, – сказав член команди Трампа.