У ніч на 27 жовтня російські війська знову атакувала Київську область ударними дронами. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників було пошкоджено будинок та два автомобілі.

Про це повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.



Однак в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено один приватний будинок та два автомобілі. У будинку вибиті вікна та пошкоджено паркан. Також сталося загоряння лісової підстилки, яку оперативно ліквідували пожежники.

“Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки”, – додав Кравченко.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські війська атакували Україну 80 ударними безпілотниками типу “Shahed” та безпілотниками невстановленого типу. Силами ППО було збито 41 ворожий БпЛА, ще 32 були локаційно втрачені, один полетів у напрямку Білорусі.