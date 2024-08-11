У ніч на неділю, 11 серпня, російські війська запустили у напрямку Києва балістичні ракети, які не досягли столиці. Крім того, столицю намагалися атакувати близько десятка БпЛА "Shahed", усі вони були збиті.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

“Вдруге, з початку серпня, ворог спрямував свої повітряні атаки на Київ. Ця ніч 11.05.2024 розпочалася із запуску балістичних рекет в напрямку Києва. Як і попередній раз, 6 днів тому, повітряні цілі (на кшталт Іскандер-М або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя“, — йдеться у дописі посадовця.

Зазначається, що на момент запуску балістики вже було відомо про кілька десятків ударних БпЛА типу “Shahed”, запущених по Україні.

“Біля десятка з них, після складних маневрів, намагалися атакувати Київ”, — зазначив Попко.

Він додав, що кількість та тип озброєння будуть надані у звітах Повітряних Сил ЗСУ. За даними оперативного зведення у Києві без руйнувань, інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня війська країни-агресора здійснили ракетну атаку на Київську область. Загинули чоловік і 4-річна дитина, троє людей отримали поранення. Пошкоджено приватні будинки та транспорті засоби.