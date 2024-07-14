Українці в Франції, підтримані Світовим конгресом українців, організували мирну акцію в Парижі. Приблизно тисяча учасників пройшла від площі Пантеону до площі Сен-Мішель, багато з них були одягнуті у футболки з іменами 450 українських спортсменів, які загинули під час вторгнення Росії в Україну.

Про це пише “Межа”.

Участь у акції взяли представники різних країн, що показує міжнародний характер проблеми агресії Росії. Учасники акції в Парижі висловили своє обурення тим, що російська агресія призвела до загибелі багатьох українських спортсменів та тренерів.

«Таким чином ми змогли показати міжнародний масштаб проблеми, оскільки агресія Росії стосується не лише України, вона зачепила і змусила страждати багато інших держав», – розповідає Володимир Когутяк.

Вони закликали міжнародне співтовариство закрити українське небо та продовжувати тиск на французьких політиків для вирішення цієї проблеми. У ході акції вшанували пам’ять загиблих спортсменів, які віддали своє життя за свою країну.

Учасники згадали за російських та білоруських спортсменів, які будуть брати участь в Олімпіаді, проте під нейтральним прапором.

«Для нас надзвичайно важко буде бачити їх тут на Іграх, знаючи, що всі вони насправді підтримують режим Путіна», – каже Когутяк.

У Парижі вшанували пам’ять спортсменів і тренерів, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Дніпру. Серед них були боксер Максим Галінічев, срібний призер Юнацької Олімпіади в Буенос-Айресі 2018 року, стрілець з пістолета Іван Бідняк, який здобув срібло на чемпіонаті Європи, та інші видатні спортсмени. Також згадали тренерку з акробатики Анастасію Ігнатенко, її чоловіка та їхнього 18-місячного сина.