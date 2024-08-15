Міністерство оборони України інтегрує роботизовані та безпілотні системи в єдиний центр управління для координації дій на полі бою в реальному часі.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас разом з іншими представниками відвідали полігон, де були продемонстровані інноваційні військові розробки, зокрема дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети, роботи-сапери та роботизовані санітарні платформи.

Українські компанії розробляють інноваційні технології для покращення обороноздатності країни, зокрема інтегрують роботизовані та безпілотні системи в єдиний центр управління на полі бою в реальному часі.

Безпілотні системи є пріоритетом Міноборони і суттєво впливають на ситуацію на полі бою.