У п’ятницю, 21 червня, в порт Маріуполя прибув другий за тиждень російський танкер із дизпаливом. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до запуску залізниці до порту.

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

Він зазначив, що малий танкер пришвартувався біля контейнерного причалу. За словами радника мера, це вже вдруге за тиждень фіксується завезення дизельного пального в порт Маріуполя.

«На зараз в порту немає потреби в такої кількості пального за умови майже мертвого судноплавства та залізничного сполучення», — зауважив Андрющенко.

Додамо, що 14 червня радник мера Маріуполя повідомляв, що в Маріупольський порт вперше з початку окупації міста зайшов російський танкер. Як зазначає Андрющенко, це може свідчити про те, що росіяни готуються до запуску залізниці до порту.

«Цим дизпаливом точно не трактори з комбайнами будуть заправляти. Це або для тепловозів на далекі відстані, або для їх вантажу в броні. Без варіантів», — зазначив він.