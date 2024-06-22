Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.
Він зазначив, що малий танкер пришвартувався біля контейнерного причалу. За словами радника мера, це вже вдруге за тиждень фіксується завезення дизельного пального в порт Маріуполя.
«На зараз в порту немає потреби в такої кількості пального за умови майже мертвого судноплавства та залізничного сполучення», — зауважив Андрющенко.
Додамо, що 14 червня радник мера Маріуполя повідомляв, що в Маріупольський порт вперше з початку окупації міста зайшов російський танкер. Як зазначає Андрющенко, це може свідчити про те, що росіяни готуються до запуску залізниці до порту.
«Цим дизпаливом точно не трактори з комбайнами будуть заправляти. Це або для тепловозів на далекі відстані, або для їх вантажу в броні. Без варіантів», — зазначив він.
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