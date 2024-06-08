Межа” наводить коментар Антона Мироновича, написаний у соцмережі Facebook у досить специфічній манері спілкування. Зокрема, представник пресслужби Академії перейшов на образи нашої редакції. Стиль його висловлювання дає чітке уявлення про те, яким може бути спілкування пана Мироновича з підлеглими та курсантами. 

Треба відмітити, що всі коментарі Антон Миронович робив у свій робочий час, судячи з часу публікацій на скріншотах.

Також пан Миронович не утримався від гнівного коментаря під відео під назвою “Де кухар отримує зарплатню більше ніж військовий? Академія сухопутних військ” на нашому Ютуб-каналі. 

“Якби ви хоч частково дотримувались стандартів журналістики та вдавались до простого об’єктивного аналізу, а не сліпо відпрацьовували замовлення на цей псевдосюжет, то принаймні  розібрались би, що у цьому випадку кухар також військовослужбовець. Про решту вигадок, маніпуляцій та спекуляцій й годі говорити”,— написав Миронович. 

Матеріал про Академію, який викликав емоційну реакцію представника їх пресслужби можна почитати тут.

Нагадаємо, 27 травня у Військовому коледжі сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного працівники ДБР проводили обшуки в рамках кримінального провадження за фактом переправлення за кордон ухилянта.

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