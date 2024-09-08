Музей LUM у Перу, присвячений подіям 1980-2000 років, запустив аудіогід українською мовою. Таких гідів уже 87 у 47 країнах світу.

Про це йдеться на сторінці першої леді України у Facebook.

“Музей LUM – це місце пам’яті, толерантності та соціальної інтеграції. Заклад присвячений страшним рокам в історії країни – громадянському конфлікту 1980–2000 років між повстанськими комуністичними рухами, які були визнані терористичними в Перу та низці інших країн, а також урядовими силами”, – йдеться у дописі Зеленської.

Зазначається, що більшість загиблих у цьому конфлікті були представниками корінних народів. За визначенням істориків, цей конфлікт став найкривавішим за всю історію країни та третім за тривалістю в Латинській Америці.

“Після української перемоги нашій країні, поза сумнівом, теж будуть потрібні музеї – багато музеїв, які збережуть і відрефлексують те, що ми пережили й переживаємо, борючись з агресією. Залучать усю пам’ять, досвід, інформацію, щоб російська навала ніколи не повторилася”, – зауважила Зеленська.