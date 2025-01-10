У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, виявили птахів, забруднених мазутом. Ймовірно, ці птахи постраждали внаслідок аварії у Керченській протоці, коли два російські танкера з мазутом потерпіли аварію.

Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу Нацпарку “Тузлівські лимани” Іван Русєв.

Він зазначив, що йдеться про велику пірникозу, яка літає, швидко махаючи крилами, і може подолати у повітрі великі відстані.

“Спостерігали ми й за великим бакланом, якій був в такому ж стані, як і пірникоза, але дістати його з води було неможливо”, — зазначив Русєв.

Науковець також повідомив, що птаха, який не вижив, відправлять до Українського центру екології моря, щоб провести лабораторні дослідження на наявність нафтопродуктів і їхній імовірний зв’язок з якістю нафтопродуктів, які попали у Чорне море під час аварії російських танкерів у Керченській протоці, яка сталася 15 грудня 2024 року.

“Внаслідок аварії загинули десятки тисяч птахів і це ще не кінець жахливих наслідків для природи. Кожного дня знаходять мертвих китоподібних, переважно азовок і їх вже біля сотні знайдених. Як відомо, під час таких аварій з нафтопродуктами, море або океан, викидають лише 5 % від всіх загиблих і тому реально загиблих від цієї аварії — тисячі. … Рашисти руйнують все навколо і вбивають не тільки українців, а й унікальне життя у Чорному морі“, — наголосив Русєв.

Нагадаємо, 15 грудня неподалік Керченської протоки зазнало катастрофи російське судно “Волгонефть 212” з мазутом. Танкер розломився на дві частини нібито внаслідок хвиль поблизу берегів Керчі.