Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента Дар’я Зарівна.

Сьогодні вдалося повернути п’ятьох українських дітей віком від 1,5 до 18 років, які тривалий час перебували під російською окупацією.

Серед повернених – 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з російського полону. Поки мати перебувала в неволі, її сім’я приховувала наміри виїзду, щоб уникнути небезпеки.

Також вдома вже 8-річний хлопчик, який попри заборону окупантів продовжував навчатися в українській онлайн-школі, і 17-річний юнак, який через свою проукраїнську позицію звернувся по допомогу для повернення на підконтрольну Україні територію. Він зустрів своє повноліття вже вдома.

Повернення дітей стало можливим завдяки складній рятувальній операції, яка вимагала координації багатьох зусиль. Особливу подяку висловлено команді Офісу Омбудсмана за організацію безпечного повернення.

Ініціатива Президента України Bring Kids Back UA продовжує роботу задля повернення кожної української дитини додому.