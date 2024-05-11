55-річний житель Шостки Сумської області з проблемами серця та хронічними захворюваннями двічі втратив свідомість і був госпіталізований до реанімації після відвідування ТЦК та СП у Харкові.

Про це повідомляють в українських медіа.

Родичі 55-річного чоловіка з міста Шостки Сумської області звинувачують військових з ТЦК у протиправних діях. Вони стверджують, що чоловіка таємно відвезли з Сум до Харкова, де він два рази втратив свідомість й потрапив до реанімації. Після розголосу в ТЦК заявили, що триває перевірка події.

Чоловік з’явився на медкомісію, як законослухняний громадянин, але отримав невтішні результати.

“Під час проведення комісії зроблено кардіограму, де зʼясувалось, що на серці рубці. Зателефонували сімейному лікарю, яка повідомила, що з високою вірогідністю громадянин переніс інфаркт та обовʼязково потрібно пройти УЗД серця. Останні 3 роки почав підвищуватися тиск, з гіпотоніка переріс в гіпертоніка. Крім того, є проблеми зі спиною з тридцяти років. При зміщенні дисків відмовляють ноги”, – розповіла дружина потерпілого.

Дружина чоловіка повідомила, що сімейний терапевт порадила провести додаткове обстеження, але ВЛК не виміряли навіть тиск і сказали, що чоловік може служити. Після цього потерпілий отримав нову повістку і мав поїхати до навчального центру в Сумах, але його привезли до Харкова, де йому стало погано.

За словами родини, ТЦК обіцяли доставити його до м. Шостка, але автобусом відвезли до Гончарівська (північ Чернігівської області). Тут він знову втратив свідомість, і в такому стані його доставили до лікарні м. Конотопа, де він потрапив до реанімації. За інформацією з приймального відділення, він у важкому стані.

“У лікарні він опинився без супроводжувальних документів. Представники Шосткинського ТЦК та СП навіть не повідомили родині, що людина в реанімації м. Конотоп”, — розповіли родичі чоловіка.

Зараз справу передано до ДБР.

“Ми зараз перевіряємо цю інформацію, реакція на це буде. З’ясовуємо, що відбулося насправді”, — прокоментував ситуацію речник Сумського обласного ТЦК Олександр Бондаренко.