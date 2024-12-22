Про це повідомляють “Рівненські Новини”.
Як з’ясувалося, Говард Баффет прибув до Рівного кілька днів тому для участі у всеукраїнській аграрній конференції VICTORY HARVES, яка зібрала понад 400 фермерів.
На заході був присутній Говард Баффет, який є творцем благодійного фонду “Жнива Перемоги”, який надає допомогу малим і середнім фермерським господарствам, що постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.
Рівненський нардеп від “Слуги Народу” Дмитро Соломчук подякував Баффету участь й створення фонду “Жнива Перемоги”, завдяки якому “з кожним роком все більше аграріїв мають можливість скористатися допомогою, сіяти та збирати, працювати на рідній землі”.
Зауважимо, що з моменту початку російського вторгнення фундація Говарда Баффета витратила понад 500 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Також він особисто відвідав Україну понад десять разів з часу вторгнення, бажаючи на власні очі бачити умови та потреби українців.
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