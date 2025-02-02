Електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) стали доступними у застосунку “Резерв+” для всіх користувачів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, для отримання направлення достатньо буде лише оновити застосунок та надіслати запит. Далі керівник ТЦК підтвердить його, і військовозобов’язаний отримає сповіщення зі всією необхідною інформацією.

У сповіщенні буде наступна інформація:

Номер направлення; Дата реєстрації; Адреса медзакладу, в якому відбудеться комісія; Підпис керівника.

Спочатку послуга буде доступна для тих, хто за власним бажанням хоче пройти комісію. Далі — для всіх, хто отримав повістку на ВЛК.

Зазначається, що електронне направлення після отримання буде дійсне протягом 30 днів. Водночас доступними залишаються й паперові направлення.

У Міноборони уточнюють, що після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК – дані автоматично внесуть до реєстру “Оберіг” і користувач отримає в Резерв+ оновлений військово-обліковий документ.