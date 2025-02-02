Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, для отримання направлення достатньо буде лише оновити застосунок та надіслати запит. Далі керівник ТЦК підтвердить його, і військовозобов’язаний отримає сповіщення зі всією необхідною інформацією.

У сповіщенні буде наступна інформація:

  1. Номер направлення;
  2. Дата реєстрації;
  3. Адреса медзакладу, в якому відбудеться комісія;
  4. Підпис керівника.

Спочатку послуга буде доступна для тих, хто за власним бажанням хоче пройти комісію. Далі — для всіх, хто отримав повістку на ВЛК.

Зазначається, що електронне направлення після отримання буде дійсне протягом 30 днів. Водночас доступними залишаються й паперові направлення.

У Міноборони уточнюють, що після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК – дані автоматично внесуть до реєстру “Оберіг” і користувач отримає в Резерв+ оновлений військово-обліковий документ.