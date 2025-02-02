Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
За її словами, для отримання направлення достатньо буде лише оновити застосунок та надіслати запит. Далі керівник ТЦК підтвердить його, і військовозобов’язаний отримає сповіщення зі всією необхідною інформацією.
У сповіщенні буде наступна інформація:
- Номер направлення;
- Дата реєстрації;
- Адреса медзакладу, в якому відбудеться комісія;
- Підпис керівника.
Спочатку послуга буде доступна для тих, хто за власним бажанням хоче пройти комісію. Далі — для всіх, хто отримав повістку на ВЛК.
Зазначається, що електронне направлення після отримання буде дійсне протягом 30 днів. Водночас доступними залишаються й паперові направлення.
У Міноборони уточнюють, що після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК – дані автоматично внесуть до реєстру “Оберіг” і користувач отримає в Резерв+ оновлений військово-обліковий документ.
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