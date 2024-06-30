Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, в результаті ворожого авіаудару загинув один чоловік, кількість постраждалих зросла до девʼяти, серед них восьмимісячний хлопчик.
Також знищено термінал «Нової пошти», згорілі автомобілі. Працівники в момент прильоту розвантажували посилки.
“Це не лише терор проти мирного населення, ворог продовжує тероризувати бізнес, адже це не перше влучання в термінал “Нової пошти”, — наголосив Синєгубов.
Нова Пошта також прокоментувала авіаудар по харківському терміналу.
“Харків, 30.06.24, влучання КАБом біля сортувального терміналу Нової пошти. Всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали. Але є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок. На зараз відомо про одного загиблого. Горять 7 вантажних автомобілів. Термінал — пошкоджено”, — зазначається у повідомленні.
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