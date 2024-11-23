Під час удару ракет Storm Shadow, які вразили санаторій Управління у справах очільника РФ, загинули також 18 російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Global Defense Corp із посиланням на джерела.

За цією інформацією, в результаті удару ракетами “Storm Shadow” по Курській області Росії загинули 500 північнокорейських солдатів, російський генерал та ще 18 офіцерів.

Ракети вразили санаторій Управління у справах очільника РФ. Серед загиблих, зокрема, перший заступник командувача Ленінградського військового округу, генерал-лейтенант Валерій Солодчук, який у 2014 році командував 1-м армійським корпусом так званої “ДНР” під час вторгнення РФ в Україну.

Відомо також про загибель близько 500 північнокорейських солдатів, які перебували на об’єкті, та про поранення ще трьох військових КНДР, серед яких двоє чоловіків-офіцерів і жінку, яку спочатку назвали медиком. Однак джерела видання припускають, що вона могла бути перекладачем.

Серед втрат є численні російські офіцери Південного та Східного військових округів.

Також відомо, що ще 13 російських саперів, у тому числі заступник начальника штабу 88-ї механізованої бригади, отримали поранення під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на місці ракетного удару.