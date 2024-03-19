У Калінінградській області Росії траулер «Капітан Лобанов» спалахнув, а після цього затонув

Про це повідомляє російське видання Коммерсант і Telegram-канали.

У Балтійському морі затонув російський траулер “Капітан Лобанов”, за попередньою інформацією, це сталося через вибух на борту.

Керівник пресслужби Калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков заявив, що загоряння на судні виникло “внаслідок нештатної ситуації”, але подробиць події не навів. За його словами, внаслідок інциденту постраждало кілька людей.

Проте російський новинний Telegram-канал 112 зазначає, що одна людина загинула, двоє зникли безвісти.

Нагадаємо, що у ніч на 1 лютого року воїни спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищили ракетний катер “Івановець” Чорноморського флоту РФ.