Рішення про обмеження використання месенджера Telegram має рекомендаційний характер для Кабміну та не стосується офіційних пабліків органів державної влади.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко на сторінці у Facebook.

“За результатами наради рекомендовано обмежити використання функції месенджера Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях. Рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) носить рекомендаційний характер для уряду, проте не стосується офіційних Тelegram-каналів органів державної влади”, – пояснив він.

Нагадаємо, напередодні НКЦК прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

Раніше представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначали, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.