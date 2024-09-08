На сьогодні Росія не готова сідати за стіл переговорів щодо закінчення війни з Україною. З країною-агресором поки що можна говорити лише "з позиції сили".

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

“Росія не готова до предметних переговорів. Проблема полягає в тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Росіяни мають стратегічну культуру, відмінну від західної. Дискутувати з ними можна лише з позиції сили. Ось чому ви (міжнародні партнери, — ред.) повинні допомогти нам перемогти Росію, озброївшись. Інакше війна триватиме на інших територіях”, — наголосив Литвиненко.

Посадовець додав, що, попри не готовність Росії до діалогу, наша країна все ж продовжить реалізовувати Українську формулу миру та готуватися до другого Глобального саміту.

Також Литвиненко наголосив на тому, що з українських державних структур були прибрані представники російської агентури. І саме це, за його словами, дозволило успішно розпочати Курську операцію.

“Очищення відбулося. Це відповідальність СБУ. Це вимагало величезної роботи, тому що Росія працювала проти нас протягом тридцяти трьох років з моменту здобуття незалежності. Курська операція показала, що Україна може організовувати масштабні операції проти росіян. Якби хтось із їхніх агентів дізнався б про це, все було б інакше. Звісно, російська агентура все ще є, але її значно менше”, — зауважив Литвиненко.