Йдеться про російського військового, який причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об’єктах у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє ГУР.

За інформацією розвідки, 3 січня у населеному пункті Шуя Івановської області Росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Наґайко.



Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині.

Внаслідок вибуху у нього множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа, він при смерті, — стверджують в ГУР.

Там також повідомили, що він безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами “Іскандер” по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.



Зокрема, саме підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.

“У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці Наґайка майже немає. Його стан — критичний”, — йдеться в повідомленні ГУР.