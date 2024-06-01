Про це пише Focus.
Генеральний директор німецького виробника шоколаду Андреас Ронкен, якого з початку повномасштабної війни в Україні критикують за відмову компанії піти з російського ринку, в інтерв’ю виданню Focus пояснив своє рішення.
Ронкен заявив, що “в Росії діти теж люблять шоколад», а ситуація, що склалася, «ілюструє дилему між ставленням і відповідальність”.
“Ми, як компанії середнього розміру, точно не можемо залишатися осторонь усього, не будучи політично залученими. Незабаром у нас може виникнути така ж проблема з Китаєм”, – сказав він.
Ронкен пояснив, що Росія – другий за величиною ринок збуту Ritter Sport. Генеральний директор вважає, що німецькі компанії середнього розміру зазнають більших геополітичних викликів, ніж раніше, і не лише у випадку України.
- Какао-боби дорожчають, ринок “шокований”, а в Україні може побільшати снеків: чи прийде “кінець солодкого життя”? Пояснив “Межі” президент “Укркондитпрому”
- “Три ведмеді” купили завод у Польщі та звільнили звідти всіх колишніх працівників
- Найбільші компанії-роботодавці у регіонах, — дослідження Опендатабот