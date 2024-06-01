Глава Ritter Sport пояснив, чому компанія не закрила російський бізнес: для неї це другий за величиною ринок збуту.

Про це пише Focus.

Генеральний директор німецького виробника шоколаду Андреас Ронкен, якого з початку повномасштабної війни в Україні критикують за відмову компанії піти з російського ринку, в інтерв’ю виданню Focus пояснив своє рішення.

Ронкен заявив, що “в Росії діти теж люблять шоколад», а ситуація, що склалася, «ілюструє дилему між ставленням і відповідальність”.

“Ми, як компанії середнього розміру, точно не можемо залишатися осторонь усього, не будучи політично залученими. Незабаром у нас може виникнути така ж проблема з Китаєм”, – сказав він.

Ронкен пояснив, що Росія – другий за величиною ринок збуту Ritter Sport. Генеральний директор вважає, що німецькі компанії середнього розміру зазнають більших геополітичних викликів, ніж раніше, і не лише у випадку України.