Росія накопичила ракети достатню кількість ракет для кількох масованих ударів по території України.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у Telegram-каналі.

“Ворог зробив запаси ракет на декілька масованих обстрілів і продовжує їх накопичувати. Україна знає про стратегію ворога і готова”, – написав Коваленко.

За його словами, зараз російські пропагандисти інформаційно перебільшують результати цієї атаки, однак оцінки так званих російських воєнкорів не відповідають дійсності завдяки ефективній роботі української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за даними Президента України Володимира Зеленського, цього ранку війська країни-агресора випустили по території України близько 120 ракет і 90 дронів. Ціллю сьогоднішньої атаки була енергетична інфраструктура країни.