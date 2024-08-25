У Росії, 25 серпня, повідомили про пожежу на складі боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотників, внаслідок чого евакуювали 600 жителів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

У Воронезькій області після атаки безпілотників сталася детонація боєприпасів на складі, що призвело до сильної пожежі та тривалих вибухів.

У регіоні оголошено надзвичайну ситуацію, в’їзд у небезпечну зону заборонено.

Сапери працюють на місці події, а групи розмінування готуються до оцінки завданих збитків.

Вʼїзд у населені пункти, з яких евакуювали людей, також заборонений.