Про це пишуть російські ЗМІ.
У Воронезькій області після атаки безпілотників сталася детонація боєприпасів на складі, що призвело до сильної пожежі та тривалих вибухів.
У регіоні оголошено надзвичайну ситуацію, в’їзд у небезпечну зону заборонено.
Сапери працюють на місці події, а групи розмінування готуються до оцінки завданих збитків.
Вʼїзд у населені пункти, з яких евакуювали людей, також заборонений.
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