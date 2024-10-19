Завод "Кремній" у російському Брянську, який використовують у військовій промисловості.

Про це повідомляє російська служба “Радіо свобода”.

За її інформацією, місцева влада вночі заявляла, що “один із безпілотників врізався в нежитлову будівлю” і “загоряння не допущено”. А вранці вже повідомила, що пожежники “оперативно ліквідували пожежу”.

Видання наголошує, це щонайменше четвертий раз, коли підприємство зазнає атак БПЛА.

Від української влади поки що офіційних коментарів не було.

Продукцію “Кремній Ел” використовують, крім іншого, у військовій промисловості, наприклад при створенні систем ППО “Панцир” і ракетних комплексів “Іскандер”.

“Кремний ЭЛ” – це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.