Заступник начальника штабу дивізії естонських Сил оборони підполковник Маттіас Пуусепп зазначає, що операція в Курській області РФ вказує на проблеми з командуванням російських Збройних сил.

Про це повідомляє ERR.

Пуусепп зазначив, що ЗСУ успішно приховали свої плани, що призвело до ефекту несподіванки. Він також вказав на проблеми з командуванням у Збройних силах РФ, які завадили їм ефективно реагувати на дії ЗСУ, внаслідок чого російські війська змушені встановлювати оборонні лінії та переміщувати підрозділи.

Естонський військовий зазначає, що, згідно з російськими соціальними медіа, ЗС РФ планують контрнаступ, але наразі немає доказів, що у них є достатні сили для цього.

Він також повідомляє, що під контролем ЗСУ знаходиться понад 500 квадратних кілометрів території Курської області, хоча активні бойові дії відбуваються на більшій площі, і ЗСУ поступово розширюють контрольовану територію, хоча темпи цього процесу знизилися.

Експерт Пуусепп прокоментував удари українських безпілотників по російських аеродромах, зазначивши, що це частина стратегії України, спрямованої на знищення літаків на землі та обмеження їх обслуговування, щоб зменшити можливості російських ВПС.

Він також акцентував увагу на використанні нових методів, зокрема FPV-дронів, для знищення російських гелікоптерів, що призвело до втрат моделей Mi-28N та Ka-52.