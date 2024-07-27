Авіатроща сталася у Волгоградській області РФ під час планового навчально-тренувального польоту. Попередньо, екіпаж катапультувався.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Вaza.

За даними Міноборони, винищувач Су-34 зазнав аварії при виконанні планового навчально-тренувального польоту. Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає. Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність.

“Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає. Літак впав у безлюдній місцевості. Політ виконувався без боєкомплекту. На землі руйнувань немає”, – заявили у російському відомстві.

Відомо, що бомбардувальник Су-34 впав під Волгоградом. Мешканці Серафимовичського району публікують фото та відео у соцмережах із димом над лісом.