Про це повідомляє російський Telegram-канал Вaza.
За даними Міноборони, винищувач Су-34 зазнав аварії при виконанні планового навчально-тренувального польоту. Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає. Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність.
“Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає. Літак впав у безлюдній місцевості. Політ виконувався без боєкомплекту. На землі руйнувань немає”, – заявили у російському відомстві.
Відомо, що бомбардувальник Су-34 впав під Волгоградом. Мешканці Серафимовичського району публікують фото та відео у соцмережах із димом над лісом.
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