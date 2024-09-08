У Росії на 83-му році життя помер ведучий, режисер, засновник російського “Клубу веселих та кмітливих” (“КВК”) Олександр Масляков. Він був незмінним ведучим розважальної передачі з 1964 по 2022 рік.

Про це пише низка росЗМІ.

Відомо, що Масляков публічно підтримував кремлівського диктатора Володимира Путіна, був його довіреною особою на виборах у РФ, відвідував анексований Крим та підтримував російське вторгнення в Україну.

З 2017 року Олександр Масляков є фігурантом бази “Миротворець”, оскільки він неодноразово незаконно відвідував окупований Крим, а пізніше офіційно визнав лігу “КВК” з так званої “ДНР”.

Зазначимо, що у квітні цього року російські ЗМІ писали про те, що Масляков-старший остаточно відійшов від роботи в КВК через неоперабельну пухлину в легенях, яку у нього знайшли після перенесеного COVID-19 у 2022 році.

“Масляков перебуває під наглядом лікарів, проте останнім часом він став частіше скаржитися на самопочуття”, – писали росЗМІ.