Про це пише низка росЗМІ.
Відомо, що Масляков публічно підтримував кремлівського диктатора Володимира Путіна, був його довіреною особою на виборах у РФ, відвідував анексований Крим та підтримував російське вторгнення в Україну.
З 2017 року Олександр Масляков є фігурантом бази “Миротворець”, оскільки він неодноразово незаконно відвідував окупований Крим, а пізніше офіційно визнав лігу “КВК” з так званої “ДНР”.
Зазначимо, що у квітні цього року російські ЗМІ писали про те, що Масляков-старший остаточно відійшов від роботи в КВК через неоперабельну пухлину в легенях, яку у нього знайшли після перенесеного COVID-19 у 2022 році.
“Масляков перебуває під наглядом лікарів, проте останнім часом він став частіше скаржитися на самопочуття”, – писали росЗМІ.
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