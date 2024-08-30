Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти колишнього футболіста збірної України Олександра Алієва за "заклики до тероризму". Алієва оголошено в розшук.

Про це повідомляється «Настоящее время»

Провокаційне відео було розміщено на Інстаграмі Алієва 28 серпня, де він закликав українських військових берегти себе та просуватися далі в Курській області РФ.

Після цього представники організації “Ветерани Росії” звернулися до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна зі скаргою на дії Алієва.

Олександр Алієв народився в Хабаровську і проживав у Росії до 1999 року. У Росії він виступав за клуби “Локомотив” і “Анжі”, а в Україні — за київське “Динамо”.