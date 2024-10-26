У Московській області РФ, на території під назвою “Сергієв Посад-6”, тривають роботи із відновлення та розширення дослідницького центру біологічної зброї.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на супутникові знімки.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території дослідницького центру розпочалися роботи з його відновлення та розширенням кількості приміщень. За часів “холодної війни” цей центр використовувався Міністерством оборони СРСР для проведення досліджень біологічної зброї, включно з вірусами Еболи, геморагічної лихоманки тощо.

За даними видання, наразі на території об’єкта будується 10 будівель загальною площею 23,2 тис. км², а також здійснюється реконструкція старих. Більшість будівель мають ознаки використання їх як лабораторій через велику та розвинену систему кондиціонування.

Супутникові знімки демонструють десятки вентиляційних установок на даху, а також відповідне планування, яке відповідає розподілу лабораторій, а також підземну інфраструктуру та окрему електростанцію для безперервного живлення цих будівель.

“Модернізація узгоджується з історичною роллю цього безпечного, надсекретного військового біологічного об’єкта в розробці вірусної біологічної зброї”, — сказав Вебер, старший науковий співробітник Ради зі стратегічних ризиків, вашингтонського аналітичного центру.

Зазначається, що останніми тижнями російські офіційні особи публічно підтвердили, що вчені використовуватимуть лабораторії для вивчення смертоносних мікробів, таких як вірус Ебола, щоб зміцнити захист країни від біотероризму, а також від майбутніх пандемій.

Американські офіційні особи та експерти з контролю над озброєннями, звертаючи увагу на секретність навколо дослідницького центру, кажуть, що вони стурбовані тим, як Росія збирається використовувати нові лабораторії.