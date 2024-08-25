Про це повідомило посольство Росії у Франції у Telegram-каналі.
“Після появи у ЗМІ новини про затримання П.В. Дурова негайно запросили у французької влади роз’яснення щодо причин та зажадали забезпечити захист його прав та надати консульський доступ”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на сьогодні (25 серпня — ред.) французька сторона поки ухиляється від взаємодії з цього питання.
“Перебуваємо в контакті з адвокатом П.В.Дурова”, — додали представники російського посольства.
Нагадаємо, напередодні Павла Дурова затримали у Франції через звинувачення, що Telegram сприяє торгівлі наркотиками та злочинам проти дітей. Французька влада стурбована, що зашифровані повідомлення зробили Telegram головною платформою для організованої злочинності, а Дурова — співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.
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