Про це повідомило посольство Росії у Франції у Telegram-каналі.

“Після появи у ЗМІ новини про затримання П.В. Дурова негайно запросили у французької влади роз’яснення щодо причин та зажадали забезпечити захист його прав та надати консульський доступ”, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні (25 серпня ред.) французька сторона поки ухиляється від взаємодії з цього питання.

“Перебуваємо в контакті з адвокатом П.В.Дурова”, додали представники російського посольства.

Нагадаємо, напередодні Павла Дурова затримали у Франції через звинувачення, що Telegram сприяє торгівлі наркотиками та злочинам проти дітей. Французька влада стурбована, що зашифровані повідомлення зробили Telegram головною платформою для організованої злочинності, а Дурова — співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.

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