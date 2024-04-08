Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України підтвердили, що в Росії вигорів ракетний корабель “Сєрпухов”.

“7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель “Сєрпухов”, – повідомили у відомстві.

Зазначається, що відновлення боєздатності “Сєрпухова” потребуватиме тривалого часу.

До слова, “Сєрпухов” – російське судно проекту 21631 Буян-М, спущене на воду 2015 року, уточнили в ГУР.

В розвідці показали кадри пожежі всередині судна