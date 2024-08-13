За словами російської влади, жінка підтримувала зв’язок з українською розвідкою через додаток Signal, який нещодавно заблокували в Росії.

Про це пише видання Politico.

Федеральна служба безпеки Росії затримала співробітницю військової частини на півдні Росії за нібито шпигунство на користь України. За офіційним повідомленням російської спецслужби у Ростовській області, жінка вже була на зв’язку з українською стороною, коли у січні 2023 року вступила до підрозділу Південного військового округу.

“Вона збирала різного роду інформацію про арсенали, бази та склади, які входять до складу округу. Зібрані дані вона передала іноземній розвідці під час листування в месенджері”, — йдеться у заяві ФСБ.

Примітно, що арешт стався через тиждень після того, як минулого вівторка українські війська розпочали раптовий наступ на територію Росії, увійшовши до Курської області, а потім поширивши кампанію на сусідню Бєлгородщину.

Особа військовослужбовиці не розголошується, але відомо, що вона затримана за звинуваченням у державній зраді.