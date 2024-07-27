Внаслідок диверсійних заходів було уражено три ворожі гелікоптери на території Росії: один Мі-8 у Самарі, та два (Мі-28 й Ка-226) під Москвою.

Про це повідомила пресслужба української розвідки у Telegram-каналі.

В ГУР зазначили, що у середу, 24 липня, на аеродромі “Кряж”, що знаходиться у Самарі в Росії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

А кількома днями раніше, а саме 21 липня, у населеному пункті Томіліно неподалік від Москви вогневого ураження зазнали ще два російські вертольоти — ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226, які були розташовані на території “Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов”, яке займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів.

“Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України. Місцеві жителі Самари, Томіліно та сусіднього Підмосков’я вельми збентежились вибухами, утім російська влада намагається приховати причини й наслідку гуркоту та пожежі”, — зауважили в ГУР.