У п'ятницю, 27 вересня, у місті Коломна Московської області було знищено полковника російської окупаційної армії Коломєйцева Олексія Володимировича.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram-каналі.

За даними української розвідки, 51-річний Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації Міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема “шахедів”, а також персоналу з обслуги БпЛА.

“Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України”, — наголосили в ГУР й додали, що “за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата”.

За інформацією “Громадське”, яке посилається на джерело в силових структурах, це була спецоперація місцевого руху спротиву разом із ГУР МО України. Рух спротиву, як стверджує джерело, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межами.