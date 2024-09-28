Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram-каналі.
За даними української розвідки, 51-річний Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації Міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема “шахедів”, а також персоналу з обслуги БпЛА.
“Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України”, — наголосили в ГУР й додали, що “за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата”.
За інформацією “Громадське”, яке посилається на джерело в силових структурах, це була спецоперація місцевого руху спротиву разом із ГУР МО України. Рух спротиву, як стверджує джерело, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межами.
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