В Росії, в місті Азов Ростовської області сталася велика пожежа на нафтобазі, ймовірно, внаслідок атаки дронів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

В місті Азов сталося велике загоряння, яке, за інформацією місцевого відділення МНС, виникло через спалах сміття та покришок на відкритій території, внаслідок чого вогонь перекинувся на склад.

Площа пожежі становить 5 тисяч квадратних метрів. Однак Телеграм-канал «161.ру / Новости Ростова» ставить під сумнів цю версію, зазначаючи, що дим піднімається з території нафтобази на вулиці Дружби.

Видання також звертає увагу на те, що питання про можливість повторного спалаху майже загашеного сміття залишається без відповіді.