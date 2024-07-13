Про це заявив Василь Голубєв, Губернатор.

Унаслідок атаки безпілотних літальних апаратів близько о 04:00 довелося гасити пожежу на нафтобазі в Цимлянському районі. Мер Голубєв повідомив, що жертв або поранених в результаті цього інциденту немає.

Пожежа третього рангу складності виникла на території підприємства після того, як уламки збитого безпілотника впали на місце зберігання бензину та дизельного палива. На місце події було відправлено 49 пожежників, 14 одиниць техніки та пожежний потяг. Наразі площа пожежі становить 200 квадратних метрів.