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27 серпня

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В Ростовській області українськими військами було уражено нафтобазу “Атлас”

У результаті спільної операції Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій ЗСУ, використовуючи ударні безпілотники українського виробництва, було уражено нафтобазу ФДКУ «Атлас» Федерального агентства держрезервів, що розташована поблизу Каменськ-Шахтинського в Ростовській області РФ.

Середа, 28 серпня 2024, 13:36

Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело в ГУР Міноборони.

За словами співрозмовника, ця нафтобаза є важливим об’єктом російського військово-промислового комплексу і відіграє ключову роль у забезпеченні російських окупаційних сил.

Очевидці повідомляють, що на резервуарах нафтобази триває пожежа. Наразі уточнюються детальні результати операції.

Нагадаємо, ФДКУ «Комбінат “Атлас”», підпорядкований Федеральному агентству державних резервів у Південному федеральному окрузі, спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

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Теги: атака, нафтобаза, Омськ

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