В Ростовській області українськими військами було уражено нафтобазу “Атлас”

Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело в ГУР Міноборони.
За словами співрозмовника, ця нафтобаза є важливим об’єктом російського військово-промислового комплексу і відіграє ключову роль у забезпеченні російських окупаційних сил.
Очевидці повідомляють, що на резервуарах нафтобази триває пожежа. Наразі уточнюються детальні результати операції.
Нагадаємо, ФДКУ «Комбінат “Атлас”», підпорядкований Федеральному агентству державних резервів у Південному федеральному окрузі, спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.
- Нічна атака безпілотників на Ростовську область Росії: куди цілили дрони
- Вже вісім днів палає нафтобаза в Ростовській області
- В Омській області Росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі