Про це повідомляє румунський прем’єр Марчела Чолаку в інтерв’ю euronews .

За словами Чолаку, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії.

“Отже, на цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу”, – сказав румунський прем’єр.

Водночас він відмовився розкрити будь-які подробиці щодо цього питання, оскільки це може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії.