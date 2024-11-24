Голосування відбувається у першому турі, воно розпочалося о 07:00 за місцевим часом і завершиться о 21:00.

Про це повідомляє Digi24.

Виборчі дільниці відчинились о 07:00 за місцевим часом і закриються о 21:00.

У першому турі президентських виборів до бюлетенів для голосування внесено 14 імен, однак один з кандидатів – колишній прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан – вирішив зняти свою кандидатуру і закликав своїх прихильників підтримати лідерку правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR) Єлену Ласконі.

Крім того, у п’ятницю розпочалось голосування на закордонних дільницях. Станом на суботу, в ньому взяли участь понад 100 тисяч румунських громадян.

В опитуваннях лідирують лівий прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, якому заборонено в’їзд до України і Молдови.

Чинний президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, обімає посаду вже дві канденції, тож не може брати участь у виборах.