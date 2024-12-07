Про це повідомляє видання G4Media.
Так, 18 обшуків відбулися в екстремістів, які використовували нацистське привітання біля хреста Корнеліу Зелі Кодряну в Тинкебештах, а також у людей, які поширювали в соціальних мережах погрози та заклики до насильства після рішення Конституційного суду анулювати президентські вибори.
Правоохоронці також провели три обшуки в Брашові в рамках справ про підкуп виборців, відмивання грошей і комп’ютерне шахрайство.
“Обшуки пов’язані з можливою причетністю приватної особи до незаконного фінансування виборчої кампанії одного з кандидатів у президенти Румунії”, — повідомили правоохоронці.
За даними G4Media, обшуки провели у Богдана Пешкіра, відомого на платформі TikTok під ніком bogpr. Соціальна мережа офіційно підтвердила, що з 24 жовтня до 24 листопада він перерахував 381 тисяч євро акаунтам, які просувають Келіна Джорджеску.
Конституційний суд Румунії 6 грудня ухвалив рішення скасувати результати першого туру президентських виборів. Уряд має призначити нову дату президентських виборів.
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