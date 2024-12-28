Вибори у Румунії відбудуться навесні 2025 року. Попередні результати народного волевиявлення були анульовані через масштабні кібератаки та підозри у зовнішньому втручанні.

Про це повідомило видання Digi24.

За даними журналістів, правляча коаліція в Румунії остаточно визначилася з датою проведення повторних виборів президента: перший тур заплановано на 23 березня, а другий — на 6 квітня 2025 року.

“Президентські вибори 2025 року відбудуться повторно після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів, що відбувся наприкінці листопада”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. За результатами голосування до другого туру вийшли проросійський кандидат Калін Джорджеску та кандидатка від ліберальної партії Союз порятунку Румунії Єлена Ласконі.