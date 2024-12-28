Про це повідомило видання Digi24.
За даними журналістів, правляча коаліція в Румунії остаточно визначилася з датою проведення повторних виборів президента: перший тур заплановано на 23 березня, а другий — на 6 квітня 2025 року.
“Президентські вибори 2025 року відбудуться повторно після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів, що відбувся наприкінці листопада”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. За результатами голосування до другого туру вийшли проросійський кандидат Калін Джорджеску та кандидатка від ліберальної партії Союз порятунку Румунії Єлена Ласконі.
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