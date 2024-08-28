Про це повідомляється у Facebook компанії.
“До кінця доби порівняно з попереднім прогнозом, сьогодні збільшено обсяг заходів обмеження. У більшості регіонів діятиме три черги відключень одночасно”, — йдеться у повідомленні.
Це пов’язано з тим, що споживання електроенергії залишається високим через спекотну погоду в більшості областей України. У вівторок, 27 серпня, для підтримання балансу в енергосистемі була залучена аварійна допомога з енергосистем Польщі та Словаччини. Крім того, Україна приймала надлишки електроенергії з Польщі на запит оператора польської енергосистеми.
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