Про це повідомляє “Крим.Реалии”.

Зазначається, що напередодні, 25 січня, було вивезено три тонни забрудненого мазутом ґрунту, а за весь час робіт вивезено вже понад 592 тисячі тонн ґрунту.

Наразі рятувальники та волонтери працюють у районі Балаклави.

За інформацією російських ЗМІ, рятувальні роботи тривають також у Краснодарському краї.

Зранку пресслужба МНС РФ заявила, що на Чорноморському узбережжі зафіксовано нові локальні викиди нафтопродуктів. Загалом викиди було зафіксовано на 17 ділянках проведення робіт протяжністю 63,5 км.

Нагадаємо, що витік нафтопродуктів стався внаслідок катастрофи танкерів двох російських танкерів наприкінці минулого року. За даними Морської рятувальної служби РФ, в результаті інциденту у Керченській протоці 15 грудня в Чорне море вилилось 2,4 тисячі тонн нафтопродуктів.